FETÖ soruşturmasında İstanbul merkezli 35 ilde aralarında emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 166 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin Bylock kullandığı iddia edildi.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ üyelerine yönelik BYLOCK operasyonu başladı. Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında, aralarında 3. sınıf ve 4. sınıf müdür ve emniyet bulunduğu 166 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul'da 26 ilçede Türkiye'de 35 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Gözaltılar devam ediyor.

Tugay Saday