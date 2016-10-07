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İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon FETÖ Terör örgütü Operasyonu başlatıldı. İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon, aralarında emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 166 şüpheliye yönelik gerçekleştiriliyor.

İstanbul merkezli 35 ilde FETÖ operasyonu

07 Ekim 2016 08:50

 FETÖ soruşturmasında İstanbul merkezli 35 ilde aralarında emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin de bulunduğu 166 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Şüphelilerin Bylock kullandığı iddia edildi.
İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ üyelerine yönelik BYLOCK operasyonu başladı. Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında, aralarında 3. sınıf ve 4. sınıf müdür ve emniyet bulunduğu 166 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar, İstanbul'da 26 ilçede Türkiye'de 35 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşti. Gözaltılar devam ediyor.

Tugay Saday 


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