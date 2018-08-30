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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli yeni bir operasyon başlatıldı. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı 25 kadının yakalanması için gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu! 25 kişi hakkında gözaltı kararı

30 Ağustos 2018 13:57

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabaha karşı FETÖ/PDY’ye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet güçleri, FETÖ’nün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ileri sürülen bazı şüphelileri belirledi. Örgüt üyelerini takibe alan polis, tamamı kadın 25 FETÖ üyesinin gerçek kullanıcı olduğunu tespit ederek operasyon kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun talimatı doğrultusunda, İstanbul başta olmak üzere başkent Ankara ile birlikte Adana, Batman ve Gaziantep'te daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. 

Gözaltına alma işleminin devam ettiği öğrenilirken, İstanbul'da şu ana kadar 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Yakalanan şüphelilerin, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.  

Sadık Kahraman

 

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