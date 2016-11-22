Edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Çalışma kapsamında FETÖ ile bağlantısı tespit edilen cezaevi çalışanları belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından 24 cezaevi çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Bylock kullandığı tespit edilen Silivri Cezaevi müdürünün olduğu öğrenildi.

Tugay Saday