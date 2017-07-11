Diğer
Kategoriler

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Hava Yolları, TÜBİTAK, Türk Telekom, Havelsan yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 52 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

11 Temmuz 2017 09:34

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THY, TÜBİTAK, Türk Telekom ve Havelsan’a operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 8 ilde 105 şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY’nin THY, TÜBİTAK, Türk Telekom ve Havelsan’da çalışan üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 52 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Geri kalan 53 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!