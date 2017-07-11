İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, THY, TÜBİTAK, Türk Telekom ve Havelsan’a operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 8 ilde 105 şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY’nin THY, TÜBİTAK, Türk Telekom ve Havelsan’da çalışan üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 52 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Geri kalan 53 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

