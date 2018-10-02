İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama' operasyonu

İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama' operasyonu
İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama' operasyonu

İstanbul merkezli birçok ilde ‘para aklama’ operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonlarda para akladığı iddia edilen kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı ileri sürülen kişiler için birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan çok sayıda ekip operasyonun düzenleneceği adreslere doğru yola çıktı. Adreslere gelen ekipler şafak vakti eş zamanlı olarak adreslere girdi. Girilen adresler didik didik arandı. Para akladığı iddia edilen kişiler düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. 

Öte yandan operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.  

İsmail Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.