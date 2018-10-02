İstanbul merkezli dev 'para' operasyonu: 417 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 adet hesaba nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği belirlendi. Gönderilen para miktarının, bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın kararının ardından İstanbul polisi sabah saatlerinden itibaren şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Yusuf Melikoğlu

