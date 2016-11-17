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İstanbul Modern’in yeni müze binası için imzalar atıldı

Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern'in Galataport kapsamında yeniden yapılmasına ilişkin işbirliği anlaşma imzalandı.


17 Kasım 2016 16:41

Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern’in Galataport kapsamında yeniden yapılmasına ilişkin işbirliği anlaşması, Galataport projesinin geliştirme ve yönetimini üstlenen Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ile İstanbul Modern Sanat Vakfı (İMSAV) arasında imzalandı. Anlaşmaya göre dünya standartlarında bir tasarımla hayata geçirilecek yeni bina, müzenin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Holding ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak. İmzalanan protokol çerçevesinde, mevcut binasından çok daha geniş bir alanda ve uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni müzenin, 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

İstanbul Modern’in yeni binasının tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul dünya çapında ses getirecek bir müzeye sahip olacak. İstanbul Modern’in mimari projesi için müze tasarımında dünyanın en deneyimli mimarlarıyla görüşmeler sürüyor.

Geçici müze binası, Karaköy’deki Paket Postanesi

İstanbul Modern, yeni müze binası tamamlanana kadar Galataport sahasında bulunan Paket Postanesi’nde sanatseverleri ağırlayacak. Karaköy’deki bina, İstanbul Modern’in tüm faaliyetlerini yeni müze hazır olana kadar eksiksiz olarak sürdürebileceği bir biçimde, tarihi dokusu korunarak Doğuş Grubu-Bilgili Holding tarafından restore edilecek.
 

Etiketler: İstanbul Modern


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