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İstanbul Okçuluk takımından Türkiye şampiyonluğu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Gençlik Kupası’nda mücadele eden İhlas Koleji öğrencisi Hüseyin Burak Hamzaoğlu Klasik Yay Erkek’de takımıyla beraber şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul Okçuluk takımından Türkiye şampiyonluğu

10 Mayıs 2018 11:02

Federasyonun 100. Yıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Burak Hamzaoğlu, İhlas Koleji mezunu milli okçu Mete Gazoz ve Efe Gürkan Maraş’tan oluşan İstanbul Okçuluk takımı finalde karşılaştıkları Alp Okçuluk’u 5-3 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyona sonrasında konuşan Hamzaoğlu, takım olarak şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mete Gazoz gibi olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu ile beraber aynı takımda olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nin davetiyle mutluluğunun daha da artığını belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ata sporu okçulukta okul genelinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını ifade ederek şampiyonluğundan dolayı Hüseyin Burak Hamzaoğlu’nu tebrik etti. 

Etiketler: İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, şampiyonluk, Türkiye Okçuluk Federasyonu

 

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