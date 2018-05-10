İstanbul Okçuluk takımından Türkiye şampiyonluğu

Federasyonun 100. Yıl Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada Hüseyin Burak Hamzaoğlu, İhlas Koleji mezunu milli okçu Mete Gazoz ve Efe Gürkan Maraş’tan oluşan İstanbul Okçuluk takımı finalde karşılaştıkları Alp Okçuluk’u 5-3 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyona sonrasında konuşan Hamzaoğlu, takım olarak şampiyonluğa ulaştıkları için mutlu olduklarını söyledi. Mete Gazoz gibi olimpiyatlarda yarışmış bir sporcu ile beraber aynı takımda olmaktan dolayı gurur duyduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nin davetiyle mutluluğunun daha da artığını belirtti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ata sporu okçulukta okul genelinde çok başarılı sonuçlar aldıklarını ifade ederek şampiyonluğundan dolayı Hüseyin Burak Hamzaoğlu’nu tebrik etti.