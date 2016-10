Osmanlı Ocakları Basın Sözcüsü Harun Yazıcı yaptığı yazılı açıklamaya göre Osmanlı Ocakları Genel Merkezi tarafından uzun zamandır atama yapılmayan İstanbul Osmanlı Ocakları İl Başkanlığı’na, daha önce Kenya Osmanlı Ocakları Başkanlığı yapmış olan Halit Yalçın Yazıcı’nın getirildi. Ankara’da bulunan Osmanlı Ocakları Türkiye Genel Merkezinde düzenlenen törenle göreve başlayan Halit Yalçın Yazıcı; bu göreve kendisini uygun gören Genel Merkez yetkililerine teşekkür ederek şunları söyledi: "Şükürler olsun ki; İstanbul gibi bir şehrin il başkanlığı görevi bize verildi. İstanbul Osmanlı Ocakları İl Teşkilatı olarak; her kesimden, her partiden, her inançtan insana kapılarımız açıktır. İstanbul il teşkilatı yönetim kademesini de bu düsturla oluşturduk. İl yönetimimizde her siyasi görüşten yöneticilerimiz mevcut. İster CHP’li, ister MHP’li, isterse AK PARTİ’li olsun herkesi Osmanlı Ocakları mozaiğinde buluşturuyoruz. Osmanlı Ocakları da bu anlamda bir ‘’İstanbul’’ dur. İstanbul gibi ‘’medeniyetin ve hoşgörünün beşiği’dir. Bize bu görevi tevdi eden ve hayır duasını eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum”.