İstanbul Oto Analiz Ekspertiz Autopia hizmete girdi

Oto Analiz Ekspertiz Autopia, müşterilerine güvenli araç alım-satımı sağlamak amacıyla hizmete başladı. Otomobil ekspertiz alanında hizmet veren Oto Analiz Ekspertiz firmasının sahibi Cihan Emre yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 ay önce Türkiye'de yeni çıkan ve araçlarda ekspertiz zorunluluğu ile ilgili yasanın söz konusu olduğunu belirterek, "İkinci el araçlarda ekspertiz yaptırma zorunluluğu başladı. İkinci el araç alım satımlarda, daha önceden ekspertiz yapılmıyordu. İnsanlar tanıdığı ustalara gidiyordu. Artık bu işlemler sona erdi. Türkiye'de bu ikinci el garanti yasasından sonra ekspertiz yaptırma zorunluluğu yasası geldi. Bu yasa gereği de bir takım standartlar isteniyor. Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSİ) istediği ekspertiz servislerinden istemiş olduğu bazı standartlar söz konusu. İşletmemiz bu standartlara uygun cihazlarla monte ediliyor. Onun dışında ekspertiz servislerinde gerekli belgelere, mesleki yeterlilik belgesine sahip olan teknik personeller çalıştırma zorunluluğu var. Biz de bütün personellerimizi buna göre dizayn ettik. Yeni yasanın istemiş olduğu standartlara uygun cihazlar ve personeller olarak hazırlığımızı yaptık. Bütün personellerimiz yeni yasaya uygun bir şekilde çalışıyorlar ve gerekli belgelere uygun personellerle çalışıyoruz" dedi.

Araçlarda oto ekspertiz yaptırma zorunluluğu bireysel kullanıcılar için son derece mantıklı ve kişinin kendisini garantiye almak konusunda önemli bir yasa olduğunu vurgulayan Emre, "Daha önceden çıkması gereken bir yasaydı ama yeni çıktı. Bence çok iyi oldu. Çünkü vatandaş ikinci el araç alırken güveneceği yerlere, kurumsal firmalara gitmesi gerekiyor. Bu noktada bizde devreye giriyoruz" diye konuştu.

Bu yasanın vatandaşa olan faydalarından bahseden Emre, "Daha önce ikinci el araç alan vatandaş satıcıya güveniyordu. Yani araçta herhangi bir şey olmadığını dile getiren bir satıcıyı karşısında görüyorlardı. Her satıcı yalan söylüyor diyemeyiz ama içlerinde art niyetli olanlarda çıkabiliyor. Ekspertizlerin burada ön planda olması ve bu yasanın çıkmasında şöyle artılar oldu. Araç sahipleri, satın aldıkları araçların tüm detaylarını öğrenebiliyorlar. 5 adet komponent isteniyor. Motor, mekanik, elektrik aksamları, elektronik aksamlar ve şase kontrolleri gibi aksamların kontrolleri isteniyor. Bu aksamların kontrolleri Avrupa Birliği normlarına uygun belgeli cihazlarımızla araçların kontrollerini yapıyoruz. Gerekli belgelere haiz olan ustalarımızla bu işi profesyonel bir şekilde, aracın hatası varsa ekspertiz ile ortaya çıkartıyor. İkinci el aracı satın alan bir müşteri arabanın röntgenini kendisine veriyoruz. Aracında ne gibi kusurlar varsa veya yoksa bunları tam detaylı olarak görebiliyor" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel de yaptığı değerlendirme de, yeni çıkan yönetmelikle birlikte ekspertiz zorunluluğu ve garanti zorunluluğunun altını çizerek, "Sektörümüz açısından bu gayet başarılı oldu. Bizim müşterilerimize her zaman tavsiyemiz, kimden alırlarsa alsınlar ama muhakkak ekspertize göstermelerinde fayda var. Buda zorunlu olunca, aracı alacak her kişi ve bizlerde dahil olmak üzere araçlarımızı ekspertize sokuyoruz. Bizimde herkese tavsiyemiz, araçlarını almadan önce ekspertize göstermeleridir" dedi.