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İstanbul-Pendik Belediyesinden ABD’ye tazminat davası

İstanbul’un Pendik İlçe Belediyesi, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasını gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) destekleyip koruduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İstanbul-Pendik Belediyesinden ABDye tazminat davası

31 Ekim 2016 16:29

Pendik Belediyesi, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’yü destekleyip koruduğu gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri aleyhine İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde darbe girişimine kalkışan bir takım subayların ABD’den sığınma talepleri, 15 Temmuz gecesi bomba yağdıran savaş uçaklarına İncirlik Üssü’nden kalkan tanker uçaklarıyla yakıt desteğinin verilmesi ve ABD’nin darbeci elebaşı Fethullah Gülen’i koruyup kolladığı gerekçe gösterildi.

YENİ YASA DÜZENLEMELERİYLE ABD’YE KARŞI DAVA AÇILABİLİR

Geçtiğimiz eylül ayında ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Suudi Arabistan’a 11 Eylül saldırılarından dolayı dava açılmasına imkan tanıyan "Terörizmin Sponsorlarına Karşı Adalet Yasası", aynı zamanda diplomasi ve uluslararası hukukta karşılıklılık ilkesinin sonucu olarak ABD’ye karşı da uygulanabilmesinin önünü açmış oldu.

BENZER DURUM “MAVİ MARMARA” OLAYINDA YAŞANMIŞTI

Davanın ülke mahkemelerinde görülmesine usulen ve hukuken engel olunmadığı belirtilirken benzer bir olayın “Mavi Marmara” olayında da yaşandığı hatırlatıldı. İsrail Devleti’nin güvenlik kuvvetleri tarafından Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara Gemisi’ne saldırı gerçekleştirmesi sonucu gemi yolcularından Ahmet Aydın Bekâr, Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açmış ve İsrail Devleti tazminatları ödemeye mahkum edilmişti

“HUKUKİ HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışmanın püskürtülmesinde kanını ve canını ortaya koyarak asil bir mücadele örneği sergileyen milletimiz, 241 vatan evladını şehitlik, yine sayısı binleri aşan evladını da gazilik makamıyla şereflendirmiştir. Belediyemizin çalışanlarından Yalçın Aran kardeşimiz şehit olmuş, araçlarımız hasar görmüş, darbe gecesi tüm personel ve aracımız seferber edilmek durumunda kalmış ve yine günlerce nöbet tutmak suretiyle maddi ve manevi yüklerle karşı karşıya kalmıştır. Elbette sorumluların bunları tazmin yükümlülüğü bulunmaktadır. Belediyemiz, bağlı şirketleri ve çalışanları olarak hukuk yoluyla hakkımızı almak amacıyla FETÖ mensupları ve destekleyicilerine yönelik hukuki hakkımızı sonuna kadar savunacağız” dedi.

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Fethullah Gülen, fetö soruşturması, Pendik Belediyesi


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