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İstanbul plajlarında jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarıyer ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle halk plajlarının girişinde yaptığı trafik ve narkotik uygulamalarıyla bölgede adeta kuş uçurtmuyor. Drone ile plajları inceleyen ekipler, şüpheli gördükleri durumlara anında müdahale ediyor.

İstanbul plajlarında jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor

14 Ağustos 2017 09:08
İstanbul plajlarında jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor - Tıkla İzle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Sarıyer ve Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kısırkaya Plajı girişinde trafik ve narkotik uygulaması yaptı. Uygulamada ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak aradı. Vatandaşların üstlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapan ekipler, araçları da didik didik aradı. İl Jandarma Komutanlığı köpek timine ait “Mola” isimli narkotik köpeği ise araçların bagajlarında ve içerisinde narkotik madde aradı.

Plaka tanıma sistemiyle şüpheli araçlar tespit ediliyor

Plaj girişinde nokta oluşturarak uygulama yapan ekipler, girişe yerleştirdikleri araç üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile de şüpheli araçları tespit ediyor. Burada tespit edilen araçlar plaj girişinde ya da çıkışında durduruluyor. Bu sistem sayesinde PTS’ye düşen plakaların takılı olduğu araçlarda ele geçiriliyor.

Plajlar drone ile gözetleniyor

Öte yandan plajların uzunluğu ve büyüklüğü sebebiyle jandarma ekipleri, gözle göremedikleri noktaları drone ile gözetliyor. Ekipler bu sayede hem alanı kontrol altına alıyor hem de şüpheli gördükleri durumlara anında müdahale etme şansını yakalıyor. Boğulma vakalarının da sık yaşandığı Kısırkaya Plajı’nda bu sayede zor durumda olanlara cankurtaranlara bildiriliyor.

Doğan Can Cesur


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