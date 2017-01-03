İstanbul polisi, yeni yıla girerken yaşanan Reina saldırısının ardından asayiş uygulamalarını daha da sıklaştırdı. Şok uygulama yolunu tercih eden polis, bir çok ilçede farklı noktalarda asayiş uygulaması yaptı. Daha çok halkın yoğun kullandığı noktalarda çalışmalarını sürdüren ekipler, şüpheli gördükleri şahısları tek tek kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirdi. Vatandaşların sıklıkla kullandığı meydanlar, otobüs durakları, metrobüs ve metro girişlerinde uygulamalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli gördükleri şahısları incelerken, çantaları da didik didik aradı. Anadolu yakasında bir çok ilçede uygulama yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Mustafa Esen