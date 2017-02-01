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İstanbul polisi yabancı şahıslara yönelik uygulama yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çeşitli ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli görülen kişiler arandı, çok sayıda yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

İstanbul polisi yabancı şahıslara yönelik uygulama yaptı
İstanbul polisi yabancı şahıslara yönelik uygulama yaptı - Foto Galeri

01 Şubat 2017 19:54
İstanbul polisi yabancı şahıslara yönelik uygulama yaptı - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube ekipleri, Zeytinburnu, Başakşehir, Sultangazi ve Pendik'te yabancı şahıslara yönelik geniş kapsamlı uygulama yaptı. Yapılan çalışmalara asayiş ekipleri, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri de destek verdi. Uygulamalar kapsamında araçları durduran polis, yabancı uyruklu şahısların üzerlerini aradı. Evraklarında eksiklik tespit edilen ya da durumundan şüphelenilen çok sayıda yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri öğrenildi. 

Şifa Kaymak - Mehmet Altunışık - Selim Bayraktar - Volkan Kayalar


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