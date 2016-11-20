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İstanbul polisinden 'kaçak göçmen' avı

Kumkapı'daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde isyan çıkartarak kaçan yabancı uyruklu şahısların bulunması için İstanbul polisi adeta teyakkuza geçti.

İstanbul polisinden kaçak göçmen avı

20 Kasım 2016 07:44
İstanbul polisinden 'kaçak göçmen' avı - Tıkla İzle

Gece boyunca birçok yerde arama yapan polis, kaçak göçmenlerin kalabileceği yerleri didik didik aradı. Yapılan çalışma sonucunda çok sayıda şahıs gözaltına alındı. 

Kumkapı'daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde dün sabah saatlerinde geri gönderilmek için yabancı uyruklu göçmenler şahıs, yatakhanede yangın çıkarttı. Yangının büyümesi üzerine göçmenler merkezin bahçesine alındı. Göçmenler bahçede bekletildiği esnada içlerinden bazıları merkezin kapılarını kırdı. Bunun üzerine içerideki göçmenler topluca firar etti. Şahısların kaçması üzerine İstanbul polisi adeta teyakkuza geçti. Gece boyunca telsiz çevriminden, kaçak göçmenlerin yakalanması için anons edildi. Bu kapsamda çalışmaları hızlandıran Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Aksaray, Horhor, Eminönü, Sirkeci, İskenderpaşa ve çevre semtlerinin ara sokakları, köprü altı park ve bahçelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda üstlerinde pasaportları bulunmayan ve kaçak göçmenlerden olduğu düşünülen çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli polis merkezlerinde ifadelerinin alınmasının ardından Kumkapı’daki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. 

Doğan Can Cesur


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