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İstanbul polisinden Maltepe’de terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe’de bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

İstanbul polisinden Maltepede terör operasyonu

06 Şubat 2017 07:18
İstanbul polisinden Maltepe’de terör operasyonu - Tıkla İzle

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Üsküdar’da bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden gece saat 01.00 sıralarında çıkan ekipler Maltepe’de operasyon yapılacak adrese doğru yola çıktı. Zümrütevler Mahallesi’ne gelen ekipler Candan Sokak üzerinde bulunan apartman dairesine özel tim yardımıyla girdi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine çalışma yapıldı.

Maltepe İlçesi başta olmak üzere Sancaktepe ve Tuzla’da toplam 10 adrese operasyon düzenlendiği öğrenildi. Düzenlenen operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.
Oğuzcan Yazar


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