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İstanbul polisinden 'Uyum haftası' denetimi: 1597 okul denetlendi

İstanbul polisinden 'Uyum haftası' denetimi: 1597 okul denetlendi
İstanbul polisinden 'Uyum haftası' denetimi: 1597 okul denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Mobil Okul timleri tarafından, 10 Eylül tarihinde başlayan "Okula uyum haftası" süresince 1597 okul denetlendi.

10 Eylül'de okul öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri için okula uyum haftası başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Okul timleri, hafta boyunca 1597 okulu denetledi. Çocukların güvenliği için denetimlerini sıklaştıran ekipler, 22 Bin 142 kişiye GBT sorgusu yaparken 34 kişi hakkında adli işlem, 235 kişi hakkında ise idari işlem uyguladı. Yapılan çalışmalarda, 178 aranan şahsın yakalandığı öğrenildi. 

Çalışmalar kapsamında, 2 Bin 947 araç ve 310 servis aracı denetlenirken servis araçlarından 3'ü hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, 765 iş yeri de ekipler tarafından kontrol edildi. 

Yapılan denetimlerde, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet kumar ve oyun makinesi, 12.08 gram uyuşturucu madde, 10.716 gram kaçak tütün ele geçirildi.  

Sadık Kahraman

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