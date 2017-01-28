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İstanbul polisinden uyuşturucu baskını

Beykoz’da uyuşturucu yetiştirilen bir eve düzenlenen operasyonda 42 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul polisinden uyuşturucu baskını

28 Ocak 2017 12:01
İstanbul polisinden uyuşturucu baskını - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz’da bir evde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi bir süre izleyen polis ekipleri ardından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında S.İ. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise 42 kök hint keneviri, 5 adet lamba, 7 adet güç kaynağı, 1 adet sanayi tüpü, 6 bidon bitki vitamini, 3 torba gübre ele geçirildi. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan adrese yapılan operasyon ise polis kamerasına yansıdı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin adrese girdikleri görülüyor. Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan adreste arama yapılıyor. Adreste hint kenevirleri ve yetiştirme düzeneği de polis kamerasına yansıdı.

Tugay Saday

Etiketler: beykoz, İstanbul, uyuşturucu operasyonu


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