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İstanbul sağanak yağışlı| 18 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul sağanak yağışlı| 18 Temmuz 2017 yurtta hava durumu

18 Temmuz 2017 10:07

Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde artamaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor

İzmir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42 

Etiketler: İstanbul, sağanak


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