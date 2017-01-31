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İstanbul Sancaktepe’de korkunç kaza: 1 ölü

İstanbul Sancaktepe’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepede korkunç kaza: 1 ölü

31 Ocak 2017 12:09

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy-Kurtköy bağlantı yolunda Mustafa Hayri Yılmaz idaresindeki 34 TV 0696 plakalı araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak karşı şeride geçti. Aracın takla atması sonucu araç içerisinden fırlayarak yolun ortasına düşen Mustafa Hayri Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün yanındaki bir kişi ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Hayatını kaybeden sürücünün yakınları haber alır almaz olay yerine geldi. Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemeler sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alan ekiplerce trafik kontrollü şekilde sağlanırken, karayolları ekipleri de yolda temizlik çalışmaları yaptı.

(Cenk İşver / İHA)

Etiketler: İstanbul kaza, refüj, sancaktepe kaza


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