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İstanbul Sancaktepe'de silahlı kavga kamerada

Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan akrabalarını cenaze namazında gören şahıs, kurşun yağdırdı. Yaşanan kavga cep telefonu kameralarına yansırken, olayda 3 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepede silahlı kavga kamerada

07 Şubat 2017 13:32
Cenaze namazı çıkışında kurşun yağdırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay 30 Ocak'ta Sancaktepe Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Hazreti Ebubekir Sıddık Camii’ne cenaze namazına gelen İsmet O., Yaşar O., ve Kazım O., aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan akrabaları ile karşılaştı. Cenaze namazı sonrası taraflar arasında başlayan tartışma, caddeye de taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken İsmet O., kurşun yağdırdı. Olayda Cafer Eydoğan ve Nafiz Polat silahla yaralandı. Nurullah Eydoğan isimli şahıs ise, başına silah kabzası vurulması sonucu yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlılar İsmet O., Yaşar O. ve Kazım O. ise Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmet O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cenaze namazı çıkışı yaşana kavga, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Görüntülerde bir grup sokak ortasında kavga ediyor. Bu sırada aniden silah sesleri gelmeye başlıyor. Bir şahsın elindeki silah da kayıtlara yansıyor.

CENK İŞVER 

Etiketler: cenaze çıkışı silahlı kavga, istanbul silahlı kavga, sancaktepe silahlı kavga


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