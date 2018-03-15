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İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası'nda yeni dönem

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası başkanı belli oldu. Yapılan seçimde 108 oy alan Aykut Şener başkan seçildi.

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odasında yeni dönem

15 Mart 2018 13:49

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanlığı'na Ender Pastaneleri sahibi Aykut Şener seçildi. Rakibine açık ara fark atan Şener 108 oy aldı. Diğer aday ise 47 oy aldı. 

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı Aykut Şener, yeni yönetim olarak üyelerine fayda sağlayacak çalışmalar yapacaklarını söyleyerek, "Bize oy vererek destekleyen değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Binin üzerinde üyemiz var. Biz yeni yönetim kurulu olarak tüm üyelerimizin yanında olacağız. Odamız, herzaman üyelerimize faydalı olmak için çalışacak. Seçim öncesi verdiğimiz tüm vaatleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Yeni yönetim 

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası'nın yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Aykut Şener (Başkan), Hüseyin Uzunhasan, Musa Özkan, Ümit Söyleriz, Hüseyin Sevim, Coşkun Can, Süleyman Gezer, Fatih Metin Yılmaz, Yılmaz Yavuz. Denetim Kurulu üyeleri ise şöyle: Engin Demirci, Peyami Safa Şahin, Emre Üstün.  

 

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