Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Asayiş »
  • İstanbul Şile açıklarında bir kargo gemisi battı: 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı

İstanbul Şile açıklarında bir kargo gemisi battı: 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Port Limanı'ndan geçtiğimiz Cuma günü 15.30'da demir tozu yükleyip Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek için yola çıkan Bilal Bal'a ait olduğu öğrenilen 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki kargo gemisi İstanbul Şile açıklarında battı. Resmiyette 13 mürettebatı bulunan gemi boğazın serin sularına gömüldü. Gemi personeli 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Şile açıklarında bir kargo gemisi battı: 4 mürettebatın cesedine ulaşıldı

01 Kasım 2017 10:04
İstanbul Şile açıklarında bir kargo gemisi battı - Tıkla İzle

Gemi battıktan sonra hidrostatik fırlatma ile serbest kalarak yüzeye çıktıktan sonra uydu aracılığıyla sinyal gönderen EPIRB adlı cihazdan sinyal alındığı öğrenildi. Gelen haberlere göre Kıyı Emniyeti’ne bağlı 2 adet hızlı tahlisiye botu ile TCSG 74 adlı Sahil Güvenlik botu sabah saat 05.00'ten itibaren olay yerinde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor. EPIRB sinyalinin saat 04.00 civarında geldiği bildiriliyor. Geminin battığı tahmine edilen bölgede boş sandallar ve can yelekleri bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi “ERV Nene Hatun” ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarını yerinde yönettikleri öğrenildi. Batan gemi, 1974 yapımı ve DEMSA Denizcilik’e kayıtlıydı.
Olayın anlaşılmasının ardından geminin battığı bölgeye havadan ve karadan kurtarma ekipleri gönderildi. Resmiyette 13 mürettebatı bulunan gemi boğazın serin sularına gömüldü. Gemi personeli 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Hurşit Topal

Etiketler: İstanbul, kargo gemisi, şile

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç