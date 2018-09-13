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İstanbul Silivri'de sitede çıkan yangın korkuttu

İstanbul Silivri'de sitede çıkan yangın korkuttu
İstanbul Silivri'de sitede çıkan yangın korkuttu

İstanbul Silivri’de bir sitenin sauna ve havuz kısmında çıkan yangın, site sakinlerinin korkulu anlar yaşamasına sebep oldu. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Silivri Yeni mahallede bulunan özel bir sitede çıktı. Edinilen bilgiye göre, sitenin ortak kullanım alanlarından sauna ve havuz kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Siteyi dumanların kapladığını gören site sakinleri durumu Silivri İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangının diğer bloklara sirayet etmemesi için çaba sarf eden ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen birçok site sakini kendilerini site dışına atarak yangının söndürülme çalışmalarını izledi. 

Yangında can kaybı yaşanmazken çıkış sebebi araştırılıyor.  

Yusuf Eker
 

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