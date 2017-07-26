İstanbul Şişli'de göçük: Apartman sakinleri tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Şişli Mecidiyeköy'de bulunan Musadayı Sokak'ta devam eden bir binanın inşaatın temelinin atıldığı alana yan apartmanın giriş kısmı çöktü. Durumu fark eden görgü şahitleri, apartman sakinlerine, zabıta, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından çökmenin risk oluşturması nedeniyle bina sakinlerini tahliye etme kararı aldı. 5 katlı binadan yapılan tahliyelerin ardından polis de bina etrafında güvenlik şeridi çekti ve çevrede güvenlik tedbiri aldı.

"Sokakta kaldık, kalacak yerimiz yok"

Oturdukları apartmanın giriş kısmı çöken ve tahliye edildiklerini, ancak kalacak yerlerinin olmadığını ifade eden Onur Uçar, "Anladığım kadarıyla herhangi bir istinat duvarı çekmeden bir hayli derine doğru kazmaya devam etmişler. Bizim binamızdan bağımsız bir merdivenimiz var, o merdivenin altı tamamen çöktü. Yoldan geçenler göçüğü gördükleri için bir hayli de cesur davranıp kapımızı çaldılar, haber verdiler. Hala inşaat sahiplerinin gelmesini bekliyoruz, gelen giden yok. Binada kimse kalmadı, ama kalacak yerimiz yok, sokakta kaldık" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Coşkun