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İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü

Şişli’de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı.

İstanbul Şişlide istinat duvarı çöktü

17 Şubat 2017 07:25
İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü - Tıkla İzle

Olay, saat 02.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Vişne Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Çökme sonucu sokakta şans eseri kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. 

Murat Solak

Etiketler: İstanbul, istinat duvarı, Şişli


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