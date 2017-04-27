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İstanbul Sultanbeyli’de kadın cinayeti

Sultanbeyli’de bir kadın, boşandığı eşi tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Öldürülen kadının oturduğu mahallede eski muhtar adayı olduğu öğrenildi.

İstanbul Sultanbeylide kadın cinayeti

27 Nisan 2017 21:54
İstanbul Sultanbeyli’de kadın cinayeti - Tıkla İzle

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Sultanbeyli Adil Mahallesi Şair Sokak 33 nolu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur Memik (39) ile eşi Satı Ö. (62), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Konuşma bahanesiyle eski eşinin evine gelen Satı Ö., bir süre konuştuğu İlknur Memik'i yanında getirdiği tabanca ile başından vurarak kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İlknur Memik'in cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

İlknur Memik'in oturduğu Adil Mahallesi'nde muhtar adayı olduğu ancak seçimi kazanamadığı öğrenildi. Polis kaçan Satı Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. 

Metin Başar
 

Etiketler: İstanbul, kadın cinayeti, saldırı, silah


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