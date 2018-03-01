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İstanbul Sultanbeyli’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Sultanbeyli’de kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, ambulansa alınan küçük kız sağlık ekiplerinin annesine müdahalesini gözyaşlarıyla izledi.

İstanbul Sultanbeylide otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

01 Mart 2018 20:29
İstanbul Sultanbeyli’de otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Akdeniz idaresindeki 34 DIE 89 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ersin Akdeniz ile Meryem, Veysel ve Irmak Nisa Akdeniz araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak küçük kızı çıkarttı, ardından da araçta sıkışan diğer yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise yoğunluk oluşmaması için aldıkları önlemle trafik akışını sağladı.

Ekipler kazada hafif yaralanan küçük kıza ambulansın içerisinde boyunluk taktıktan sonra sedyede yatan anneye müdahale etti. Küçük Irmak Nisa sağlık ekiplerinin annesine müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cenk İşver - İzzet Aydın

Etiketler: kaza, sultanbeyli

 

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