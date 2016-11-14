Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sanayi sitesindeki bir kozmetik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Olayda 3 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sanayi sitesinde yaşandı. Sitede yer alan bir kozmetik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla gitgide büyüdü. Fabrikayı saran alevleri söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında yaralanan 3 işçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Esen-Cenk İşver