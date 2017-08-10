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İstanbul Sultangazi'de tramvayın yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı anlar kamerada

Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklenen talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Sultangazide tramvayın yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı anlar kamerada

10 Ağustos 2017 09:23
Tramvayın kadına çarptığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Sultangazi’de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz kadın tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklendi. İddialara göre tramvayı fark etmeyen vatman’ın kornaya basması üzerine ise panikleyen kadın, kenara çekilmek yerine öne doğru hamle yaptı. Bu sırada duramayan tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde: kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panikleyerek biranda hızlandığı ancak tramvaydan kaçamayarak altında kaldığı görülüyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Mehmet Altunışık


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