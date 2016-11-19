Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan ISTAC genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları, zaman ve para tasarrufu sağlanması ve uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesi için taraf oldukları ulusal ve uluslararası sözleşmeleri söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi suretiyle akdedecek. 6570 sayılı kanunla kurulan ISTAC, ulusal ve uluslararası davaları çözümlemenin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm taraflara tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti de verecek. Uyuşmazlıklar uzman kişilerce etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içinde çözümlenmesi amacıyla milletler arası standartlarda hizmete imkan veren bu kurallar çerçevesinde davaların kısa sürede ve az masrafla sonuçlandırılacak. ISTAC tahkim kuralları çerçevesinde verilen hakem kararlarının kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm taraflara yargılama hizmeti sunacak ve söz konusu hakem kararlarının temyiz yoluna başvurulmaksızın mahkeme kararları gibi icra edilme özelliği bulunacak.