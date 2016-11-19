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İstanbul Tahkim Merkezi’ne İlişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

İstanbul Tahkim Merkezi’ne (ISTAC) ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İstanbul Tahkim Merkezine İlişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı

19 Kasım 2016 08:01

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla yayımlanan ISTAC genelgesine göre, kamu kurum ve kuruluşları, zaman ve para tasarrufu sağlanması ve uyuşmazlıkların etkin, tarafsız, esnek ve gizli bir biçimde milletler arası standartlarda çözümlenmesi için taraf oldukları ulusal ve uluslararası sözleşmeleri söz konusu tahkim yolunun değerlendirilmesi suretiyle akdedecek. 6570 sayılı kanunla kurulan ISTAC, ulusal ve uluslararası davaları çözümlemenin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm taraflara tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti de verecek. Uyuşmazlıklar uzman kişilerce etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içinde çözümlenmesi amacıyla milletler arası standartlarda hizmete imkan veren bu kurallar çerçevesinde davaların kısa sürede ve az masrafla sonuçlandırılacak. ISTAC tahkim kuralları çerçevesinde verilen hakem kararlarının kamu kurum ve kuruluşları dahil tüm taraflara yargılama hizmeti sunacak ve söz konusu hakem kararlarının temyiz yoluna başvurulmaksızın mahkeme kararları gibi icra edilme özelliği bulunacak.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, ISTAC genelgesi, Resmi Gazete


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