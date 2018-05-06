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İstanbul takımları karşısında 20 puan kaybetti

Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımları karşısında oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti.

İstanbul takımları karşısında 20 puan kaybetti

06 Mayıs 2018 13:21

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor, bu sezon İstanbul’un 5 takımı karşısında önemli kalıp yaşadı. Bordo-mavililer Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa , Fenerbahçe ve Galatasaray ile bu sezon oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4’er beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 18 gol gördü. Rakipleri karşısında 10 puan toplayan bordo-mavililer 20 puan ise kaybetti. 

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 4 maçta rakiplerine yenilmedi. 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor, sahasında ise 1 galibiyet alarak 5 takım karşısında ilk yarıyı mağlup olmadan tamamlamıştı. 

Ligin ikinci yarısında ise Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında istediği saha sonuçlarını alamadı. Bordo-mavililer ikinci yarıda evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik elde etti. Deplasmanda ise oynadığı tek maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

Trabzonspor’un bu sezon İstanbul takımlarıyla yaptığı maçlar ve aldığı saha sonuçları ise şöyle: 

Fenerbahçe-Trabzonspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2
Trabzonspor-Galatasaray: 2-1
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-3
Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Trabzonspor: 2-1
Trabzonspor-Kasımpaş: 2-5  

 

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