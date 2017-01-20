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İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 27'si gözaltına alındı.

İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

20 Ocak 2017 16:48

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 27 kişi gözaltına alınırken, 1 dolar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülürken, operasyonların devam ettiği öğrenildi. 

Tugay Saday
 


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