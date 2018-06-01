İstanbul teşkilatlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı destek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe ve Belediye Başkanları, 3 Kademe İlçe Teşkilat mensupları ve vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak için Ziraat Bankası Esenyurt Şubesi önünde toplandı.

Burada yaptığı konuşmada “Bizler Dünya mazlumlarının umudu, Yeni Türkiye'nin Mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızı asla yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız” diyen İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kampanyası hesabına şahsi olarak 13 bin TL yatırdı.

TÜM DESTEĞİMİZLE CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ

Şenocak, AK Parti’nin Recep Tayyip Erdoğan demek olduğunu belirterek, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte AK kadroların her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekçisi olduğunu anlattı. Şenocak, “Kampanya süreciyle alakalı belli çalışmalar var. Seçim çalışmalarımızın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın kampanyasına destek olmak için arkadaşlarımızla buraya destek olmaya geldik. Hep beraber tüm desteğimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. İnşallah süreç hayırlı olur” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilgili kararınca Cumhurbaşkanı adayları, adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış yapabileceğini kaydeden Şenocak, AK Parti kadrolarının tüm desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade etti.

Açıklamalarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbullulardan tam destek beklediklerini anlatan Şenocak, destek bağışı sonrası partililerle toplu fotoğraf çekildi.

BAŞKAN ŞENOCAK ESENYURT’TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Başkan Şenocak, buradaki programın ardından teşkilat üyeleri ile beraber Esenyurt’a bulunan vatandaşları ziyaret ederek, seçim için destek istedi. Şenocak ziyaret ettiği evlerdeki vatandaşları dinledi ve 24 Haziran’ın önemini vurguladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Şenocak ziyaret ettiği ailelerin AK Parti üyelik işlemlerini de bizzat gerçekleştirdi.

Şenocak, daha sonra Şırnak Şenoba'da geçtiğimiz yıl meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Albay Gökhan Peker’in, Çatalca Nakkaş Köyü’ndeki ailesini ziyaret etti. Acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Şenocak şehidin annesi ve eşiyle görüştü. Ziyaretin ardından Şehit Albay Gökhan Peker için şehadet yıldönümü vesilesiyle düzenlenen iftar programında vatandaşlara hitap eden Şenocak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi. “Şehitler ölmez” dedi.

Bayram Şenocak’ın sonraki adresi ise Çatalca’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu sokak iftar sofrası oldu. İftar programında katılımcıların Ramazanı şerifini tebrik eden Şenocak, “24 Haziran akşamı yeni bir sistemin başlayacağını belirterek, Yeni Türkiye’yi sizlerle beraber inşa edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanı olarak sizlerle beraber seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

