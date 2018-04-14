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iha.com.tr »
Gündem »
İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı belli oldu
14 Nisan 2018 17:58
İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı belli oldu
Şekip Avdagiç oy birliğiyle İstanbul Ticaret Odası'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.
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14 Nisan 2018 17:58
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