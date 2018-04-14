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İstanbul Ticaret Odası'nın yeni başkanı belli oldu

Şekip Avdagiç oy birliğiyle İstanbul Ticaret Odası'nın yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

İstanbul Ticaret Odasının yeni başkanı belli oldu

14 Nisan 2018 17:58
 

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