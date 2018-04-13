Diğer
Kategoriler

İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda minibüse silahlı saldırı

İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda tartıştığı minibüs şoförünün yolunu akrabalarıyla birlikte kesen şahıslar, şoförü pala ve levyeyle darp edip silahla defalarca ateş ederek kayıplara karıştı. Kurşunların şans eseri isabet etmediği ancak aldığı darbelerle yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Toptancılar Çarşısında minibüse silahlı saldırı

13 Nisan 2018 13:55
İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda minibüse silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, saat 11.00 sıralarında Bağcılar’da bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş sabah saatlerinde tartışma yaşadığı minibüs şoförü Barış H.'nin yolunu akrabalarıyla birlikte keserek, sopa ve levyeyle saldırdı. Arabanın camlarını kıran saldırganlar, yanlarında bulunan silahla Barış H.'ye defalarca ateş etti. Şans eseri kurşunların isabet etmediği şoför, aldığı darbelerden dolayı yaralandı. Yaralı şoför 112 sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, inceleme başlattı. Polisin zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olayı anlatan Zakir Coşar, “Sabah bir kavga sesi duyduk. Aşağıya indik baktık ki birbirlerine girmişler. Biz ayırdık. Sonra araca geçerek koşuştular. Sonra bir ürün vermek için başka bir yere gittik. Geri geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık” dedi.  

Emrah Kuş

Etiketler: İstanbul Toptancılar Çarşısı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç