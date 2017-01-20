Dünyanın önemli madeni yağ üreticilerinden Castrol ve dünyanın önemli navigasyon ve lokasyon bazlı ürün ve servis sağlayıcısı TomTom işbirliğiyle hazırlanan 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi'nin üçüncüsü açıklandı. Değişen sürüş koşullarının araçların motorları üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekmeyi hedefleyen ve dünya genelinde 52 şehrin incelendiği 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi 2016' araştırmasında, İstanbul yıllık ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayısıyla bir kez daha ilk sıraya yerleşti. İstanbul daha önce 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla birinci, 2014 yılında 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı.

İstanbul’da ortalama hız 28,4 km

Araştırmaya göre İstanbul’u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti. Sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. 2016 araştırmasında ilk kez şehir başına ortalama hız da tespit edildi. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Yapılan araştırmanın sonuçlarını, Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu, Yol Güvenliği Danışmanlığı Güvenli Sürüş Akademisi HED Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Cankat Hurmoğlu, Gazeteci Mirgün Cabas ve Karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. Toplantıda, araştırma sonuçlarının yanı sıra dur-kalk trafiğin zararlı etkilerine karşı motoru koruyan Castrol MAGNATEC STOP-START motor yağı hakkında bilgi verildi ve sürücüleri dur-kalk trafiğin olumsuz etkilerinden koruyacak ipuçları paylaşıldı.

Yazganoğlu: "Motoru dur-kalk trafiğin zararlı etkilerinden korumak için yağ seçimine özen gösterilmeli"

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu, "Sıkça dur-kalk yapan araçların motorlarındaki kritik parçalarda mikroskobik aşınmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla, dur-kalk trafiğe çok fazla maruz kalan sürücülerin motor yağı seçerken özen göstermeleri önemli bir konu. Dur-kalk sürüşlerde test edilen Castrol MAGNATEC STOP-START ürünümüz, motora mıknatıs gibi tutunan akıllı molekülleri ile dur-kalk trafikte motorun kritik parçalarında oluşan mikroskobik aşınmalara karşı yüzde 20 daha iyi koruma sağlıyor1 ve dur-kalk sürüşün zararlı etkilerine karşı motoru koruyor" dedi.

Hurmoğlu: "Dur-kalk trafiği azaltmak için hepimize görev düşüyor"

Sürücülerin trafik üzerindeki negatif etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu belirten HED Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Cankat Hurmoğlu ise "İstanbul’un dur-kalk trafikte dünya şampiyonu olmasının bir sebebi araç yoğunluğu ise bir sebebi de sürücü davranışlarıdır. Sürücü olarak hepimizin dur-kalk trafikte rolü var. Hatalı yola çıkışlar, geçiş üstünlüğüne uymamak, gereksiz şerit değişikliği, kaza izlemek için yapılan dur-kalk’lar, ani hızlanmalar ve durmalar gibi sürücü kaynaklı pek çok nedenle trafik sıkışıklığı artıyor. Bu durum, sürücü ve yolcuları zaman kaybı ve stres gibi olumsuzluklarla karşı karşıya bırakıyor. Diğer yandan, yakıt tüketiminin artması ve hava kirliliği gibi başka olumsuz etkilerin de kaynağı oluyor. Sadece gereksiz şerit değiştirmelerden kaçınarak bile yüzde 50’ye kadar daha az dur-kalk yapmak mümkün" diye konuştu.

Trafiğin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Hurmoğlu, dur-kalk trafikte dikkat edilmesi gereken bazı ipuçlarını da paylaştı: "Trafiğin varlığını kabul ederek yolculuğunuzu planlayın. Diğer sürücülerin psikolojinizi etkilemesine izin vermeyin. Gereksiz fren yapmayın ya da gereksiz yavaşlamayın. Araçta oturuş pozisyonundan araç içi sıcaklığa ve ayakkabı seçimine kadar her detayın sizi sürüş esnasında rahat ettirecek şekilde olmasına özen gösterin. Yorgunken araç kullanmayın".

Toplantıya, İstanbul’un trafik stresini birlikte uzun yürüyüşlere çıkarak atan, medya ve sanat dünyasının sevilen isimleri Mirgün Cabas ve Erdil Yaşaroğlu da katıldı. İkili, İstanbul’un dur-kalk trafiğine ilişkin kişisel deneyimlerini aktarırken, Castrol’ün dur-kalk trafiğin etkilerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştireceği 'kapışma' hakkında da bilgi verdi. Bir 'şehir efsanesi' haline gelen 'İstanbul’da yürüsem daha hızlı giderim' anlayışından yola çıkılarak tasarlanan kapışmada, Cabas-Yaşaroğlu ikilisi, aynı güzergahı aynı zaman diliminde yürüyerek ve araçla kat ederek İstanbul’un dur-kalk trafiğini kendi yöntemleri ile test edecek.

Araştırmada ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:

Şehir Yıllık Ortalama Dur-Kalk Sayısı

İstanbul 32 bin 880

Cakarta 32 bin 640

Mexico City 30 bin 480

Roma 29 bin 160

St. Petersburg 28 bin 320

Bangkok 27 bin 960

Moskova 27 bin 960

Surabaya 26 bin 760

Manchester 26 bin 40

Milano 25 bin 920

