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İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar kamerada

İstanbul trafiğinde kuralların hiçe sayıldığı bazı yolculuklar kameraya yansıdı.

İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar kamerada

26 Temmuz 2017 10:02
İstanbul trafiğinde tehlikeli anlar kamerada - Tıkla İzle

Kasksız 3 kişinin aynı motorda yolculuk yaptığı, yine kasksız 2 kişiyi taşıyan bir motorun araçların arasında makas attığı ve bir hafriyat kamyonunun yasak üzerine yasak deldiği tehlikeli anlar görüntülendi.

İstanbul trafiğinde kural tanımaz sürücülerin tehlike saçtığı, kazaya adeta davetiye çıkardığı tehlikeli yolculuklardaki bazı anlar kameraya yansıdı. İlk görüntüde, Beşiktaş’ta bulunan Dolmabahçe Caddesi üzerinde seyreden bir motosikletteki 2 kişinin de kasksız olduğu ve motorun araçların arasından makas atarak geçtiği görülüyor. İkinci görüntüde, bu kez Şişli Sıracevizler Caddesin'de seyreden bir motorun üzerinde 3 gencin olduğu ve kasksız olduğu görülen gençlerin tehlike saçtığı anlar görüntülere yansıyor. Kameralara yansıyan üçüncü görüntüde ise, kamyonların girişinin yasak olduğu Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde seyreden bir hafriyat kamyonunun yasak üstüne yasak deldiği gözleniyor. Görüntüde kamyonun hız sınırını aşarak bir ticari taksiyi hatalı solladığı anlar saniye saniye yer alıyor.

Hüseyin Coşkun

Etiketler: stanbul trafiği


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