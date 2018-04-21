İstanbul trafiğine en iyi çözüm, metro ağırlıklı toplu ulaşım

İstanbul trafiği hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, trafiğe yapılan bazı müdahalelerin geçici rahatlama sağladığını, ancak genel tablonun iç açıcı olmadığını söyledi.

İstanbul trafiğinde yaşanan sorunların uzun yılların birikimi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Altan, “Bu sorunların çözümü için birçok büyük karar alındı, projeler gerçekleştirildi. Bu hamleler yapılmasaydı muhtemelen bugünkünden daha karmaşık bir durumla karşı karşıya kalacaktık” dedi.

Ulaşımla kentleşmenin eşgüdümlü yürütülmesi gerekliliğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Altan, kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan "Uzun vadede trafik tıkanıklığı katlanılabilir düzeylere çekilmiş bir İstanbul hedeflenmeli. Bunun çözümü ise çok aşamalı. Uzun, orta ve kısa vadeli öneriler sunulabilir. Tüketim kültüründe değişimlerin oluşturulması en uzun vadelilerden birisi mesela. Projeler otomobil odaklı geliştirilmemeli ama otomobilin merkezi konumunu da inkâr etmemeli. Toplu taşıma mutlaka iyileştirilmeli. Birbirine entegre ve güvenli, konforlu bir toplu taşıma olmazsa olmaz. Karayolu kapasitesi mutlaka arttırılmaya devam etmeli. Ancak metro yatırımları da planlı ve bütüncül bir şekilde sürdürülmeli" dedi.