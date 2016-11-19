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İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda pompalı tabir edilen tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Ümraniyede uyuşturucu operasyonu

19 Kasım 2016 07:39
İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Topağacı Mahallesi Sertkaya Sokak’ta iki katlı bir eve giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, aramalarda pompalı tabir edilen tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

MURAT SOLAK

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ümraniye


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