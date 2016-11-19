İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekiplerinin yanı sıra polis helikopteri de havadan destek verdi. Topağacı Mahallesi Sertkaya Sokak’ta iki katlı bir eve giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yapılan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, aramalarda pompalı tabir edilen tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

MURAT SOLAK