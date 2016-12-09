Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim üye­si ve Merkez Parti Genel Başkanı olan Abdurrahim Karslı’nın da bulunduğu İstanbul Üniversitesi’nde görevli 87 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde 100 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10’u profesör olmak üzere 61 akademisyen gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim üye­si olan Abdurrahim Karslı'ya ise karaciğer nakli yapıldığı için hasta olması nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmayacağı öğrenildi.

Tugay Saday

