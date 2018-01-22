İstanbul Üniversitesi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na destek ve ‘Hazırız mektubu’

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na İstanbul Üniversitesi olarak gönüllü destek vermeye hazır olduklarını belirttiği mektubu Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ile paylaşıldı.

“Gönüllü olarak sağlık hizmeti vermeye hazırız”

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doktorlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na gönüllü olarak sağlık hizmeti vermeye hazırdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün unsurlarıyla bu harekâta hazır olduğunu biliyoruz. Destek olmak amacıyla Tıp Fakültelerindeki doktorlarımız, sahip oldukları deneyimleriyle bölgede verilebilecek her türlü sağlık görevinde Türk Askerinin yanında yer almaya hazırdır.”