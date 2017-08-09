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İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren baba dehşeti

Üsküdar'da cinnet getiren baba, bıçakla iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

İstanbul Üsküdarda cinnet getiren baba dehşeti

09 Ağustos 2017 09:08
İstanbul Üsküdar'da cinnet getiren baba dehşeti - Tıkla İzle

Olay, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cinnet getiren baba Arslan Güleryüz, oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'ü öldürdü, diğer oğlu O.G.'yi ise bıçakla yaraladı. Olay sonrası ev güvenlik çemberine alınırken bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kayıplara karışan babayı bulmak için polis çalışma başlattı. Baba Arslan Güleryüz'e telefonla ulaşan polis memuru uzun süre babayı teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Polisin "Yerini söyle bize, gel teslim ol" dediği baba ise halen firarda.

"Sabah işe giderken çocuğu gördük kanlar içinde"

Olay yerindeki bir vatandaş, "Bilgimiz yok, sabah işe giderken çocuğu gördük kanlar içinde çocuğun babasını gördük. Çocuk ağır yaralıydı ambulansla hastaneye götürdüler. Öbürü içeride durumu ne bilmiyoruz" dedi.


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