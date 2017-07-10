İstanbul Valiliği: Maltepe'de yaklaşık 175 bin kişi olduğu sonucuna varılmıştır

İstanbul Valiliği tarafından dün Maltepe'de gerçekleşen "Adalet Mitingi" ile ilgili açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "9.07.2017 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesindeki miting alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile ilgili çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Miting alanının yüz ölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175.000 olduğu sonucuna varılmıştır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur." denildi.