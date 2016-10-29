İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte birçok ülkenin konsolosları ve Türkiye’de bulunan yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Resmi Geçit Töreni için Vatan Caddesi’ne geçti.

Tugay Saday