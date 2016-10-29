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İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törende Vali Vasip Şahin tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliğinde bayramlaşma

29 Ekim 2016 11:17
İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma - Tıkla İzle

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında valilikte düzenlenen törende tebrikleri kabul etti. İstanbul Valiliği Kabul Salonu’nda düzenlenen törene Vali Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte birçok ülkenin konsolosları ve Türkiye’de bulunan yabancı misyon temsilcileri katıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bayram tebriklerini kabul etmesinin ardından Resmi Geçit Töreni için Vatan Caddesi’ne geçti. 

Tugay Saday

Etiketler: 29 Ekim cumhuriyet bayramı, istanbul valiliği


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