İstanbul Valiliğinden 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklama



İstanbul Valiliği 2018-2019 Eğitim öğretim yılının başlamasına birkaç gün kala yapılan çalışmaları ve alınan tedbirlerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanıp 2016 tarihinde yenilenen ‘İşbirliği Protokolü'nün bütün tüm gereklerini yerine getirecek iş ve işlemlerin tamamlandığını, okul servislerinin denetlendiğini, Mobil Güvenlik Timlerine 26 yeni ekip eklendiği ve okullarda 2 bin 724 güvenlik görevlisinin tahsis edildiği açıklandı.Açıklamada şunlar kaydedildi:

“2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi'ne 17 Eylül 2018 Pazartesi günü yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci, 149 bin 20 öğretmen ile 6 bin 314 okulda başlanacaktır. Öğrencilerimiz ve öğretmelerimiz başta olmak üzere bütün eğitim ve öğretim camiamızın en iyi ortamda, huzur ve güven içinde eğitim dönemi geçirmeleri için Valiliğimizce çeşitli tedbirler alınmıştır. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanıp 2016 tarihinde yenilenen “İşbirliği Protokolü” ile çocuklarımızın güvenli eğitim ve öğretim ortamlarında yetişmelerini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. İstanbul Valiliği olarak protokolün tüm gereklerini yerine getirecek iş ve işlemler tamamlanmıştır. Eğitim koşullarının kalitesini yükseltmek üzere bazı okullarımızda var olan öğretmen eksikleri giderilmiş, fiziki şartlardaki noksanlar büyük oranda tamamlanmış, okul giriş ve çıkışlarının güvenliği ve servis kalite yeterliliğini sağlamak üzere kontrol ve denetimler artırıldığı gibi yeni önlemler de devreye sokulmuştur. İlimizde okul güvenliğini sağlamak üzere 712 adet polis memuru ve 2 bin 12 özel güvenlik görevlisi şeklinde toplamda 2 bin 724 güvenlik görevlisi tahsisi sağlanmıştır. Güvenliğin sağlanması maksadıyla her okulda “güvenli eğitim koordinasyon görevlileri” tanımlanmış, okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerimizin güvenliğini destekleyen yeni bir mekanizma daha hayata geçirilmiştir. Okullardaki güvenli eğitim koordinatörleri aynı zamanda öğrenci güvenliğini izlemekte ve bulgularını yerel güvenlik birimlerine iletmektedir.”

Mobil Güvenlik Timleri 26 yeni ekiple güçlendirildi

“Narkotik ve asayiş polis timlerimiz okulların etrafını uyuşturucu ve bağımlılık yapan madde satıcılarının olası zararlı faaliyetlerine karşı tam bir kontrolden geçirmiş ve bahse konu denetimlerini düzenli ve sık aralıklarla icra etmektedir” denilen açıklamada, “Motosikletli asayiş timleri okul çevre güvenliği çalışmalarına üst seviyede katılmaktadır. Yeni bir güvenlik aracı olarak geliştirilen Mobil Güvenlik Timleri (MOT) 26 yeni ekiple güçlendirilmiştir. Timler, ek olarak yeni polis görevlendirmeleriyle ayrıca desteklenmiştir. Okul içi ve çevresini izleyen güvenlik kameraları okul güvenlik çemberinin en önemli bileşenidir. Okul idareleri güvelik kayıt isleme mesuliyetini üstlenmiştir. Kameralar ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre çalışmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Kaymakamlıklarımız, ailelere ve öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' eğitimlerini uzmanlar marifetiyle vermiştir. Öğrencinin kendini güvende tutacak bilgi ve yöntemleri öğrendiği eğitimlere ise devam edilmektedir” denilen açıklamada, “Okul servisleri, 25.10.2017 tarihinde yenilenen “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”ne göre denetimden geçirilmiştir. Okul servis denetimleri rutin aralıklarla ve dikkatle sürdürülmektedir. Okul güvenliğine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve uygulanmasında çok taraflı ve çok yönlü işbirliği mekanizmaları işletilmektedir. Çocuklarımıza tam güvenlik içinde huzurlu bir eğitim-öğretim hayatını temin etmek için bütün süreçler izlenmekte, denetlenmekte ve değerlendirilip güvenlik düzeltme ve iyileştirmeleri dikkatle yapılmaktadır. Bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerinin 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini güven, huzur, başarı ve mutluluk içinde geçirmelerini dileriz” denildi.