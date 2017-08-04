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İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye 'asker uğurlama talimatı'

İstanbul Valiliği tarafından son günlerde asker uğurlama eğlencelerinde meydana gelen olumsuzlukların önüne geçmek amaçlı 39 ilçe kaymakamlığına ve kolluk kuvvetlerine yazılı açıklamada yapıldı.

İstanbul Valiliğinden 39 ilçeye asker uğurlama talimatı

04 Ağustos 2017 18:29

İstanbul Valiliği tarafından asker uğurlama eğlencelerinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 39 ilçe geneline bir talimat yayınlandı. Yayınlanan talimatta, askerliğin vatan görevi olduğuna ve kutsallığında değinerek, "Kutsal bir vatan görevi olan askerlik hizmeti nedeniyle uğurlamaların yapılması geleneklerimizde önemli bir yer tutmaktadır" denildi.

Açıklamada, "Ancak, son günlerde bu güzel geleneğimizin ruhuna uymayan, trafik düzenini aksatan, vatandaşımızın genel güvenliğini ve asayişi tehlikeye düşürücü davranışlarla karşılaşılmaktadır. Asker uğurlama geleneğini istismar ve kuralları ihlal eden bu tür davranışlara müsaade edilmemesi, aykırı davranışta bulunanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanması ve konunun sıralı amirlerce hassasiyetle takip edilmesi hususunda; bilgi ve gereğini önemle rica ederim" ifadeleri kullanıldı. 

Etiketler: asker uğurlama, istanbul valiliği


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