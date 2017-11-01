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İstanbul Valiliği'nden batan gemi ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Şile açıklarında batan gemi ile ilgili açıklama yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir" denildi.

İstanbul Valiliğinden batan gemi ile ilgili açıklama

01 Kasım 2017 12:23

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gemlik/Bursa’dan Karadeniz Ereğli/Zonguldak’a demir yüklü olarak gitmekte olan Türk bayraklı 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisine (Boy: 71 metre Tipi: Kuru Yük, Tonajı: 3237, Yükü: 3080 ton demir) ait 010430C Kasım 2017 tarihinde yardım sinyali alınmasına istinaden bahse konu mevkiiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 adet sahil güvenlik botu, 1 adet helikopter ve 1 adet uçak ayrıca 3 adet Kıyı Emniyeti botu da iştirak etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüzer unsurlar da iştirak edecektir. Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Arama kurtarma çalışmaları halen devam etmektedir." 

Etiketler: gemi, istanbul valiliği, Şile açıkları

 

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