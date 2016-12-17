İstanbul Valiliğinden Beşiktaş’ta Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik düzenlen bombalı saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Saat 17.00 itibariyle hastanelerde 48 yaralımızın tedavilerine devam edilmektedir” denildi.
İstanbul Valiliğinden Beşiktaş’ta Çevik Kuvvet ekiplerine yönelik düzenlen bombalı saldırıda yaralananlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Saat 17.00 itibariyle hastanelerde 48 yaralımızın tedavilerine devam edilmektedir” denildi.
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