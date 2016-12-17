Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu önünde meydana gelen saldırı ile aynı özellikler taşıdığı dikkatleri çekti.…

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, yaptığı basın açıklamasında İstanbul Beşiktaş'da ki terör saldırısını kınadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor heyeti, Beşiktaş’ta geçtiğimiz gün gerçekleşen hain terör saldırısının olduğu yere gitti.…