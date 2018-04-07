Diğer
Kategoriler

İstanbul Valiliğinden gemi kazası açıklaması

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasına ilişkin Valilik, olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden gemi kazası açıklaması

07 Nisan 2018 20:14

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen Malta Bayraklı Vita Spirit isimli dev geminin tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpmasına ilişkin İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 15.25'de Malta bayraklı "VITASPIRIT" isimli geminin, Rusya’dan Suudi Arabistan’a gitmekte iken Kanlıca önlerinde gemi makinasının tamamen stop etmesi nedeniyle hem ana makine hem de dümen çalışmadığı için hızla karaya doğru sürüklendiği belirtilerek, “Sürüklenme sırasında acil olarak demir atılmış, ancak gemi karaya gitmiş ve 15.30 da Fatih Köprüsü Anadolu yakasında yalıya çarpmıştır” denildi. 

Geminin, kılavuz kaptanla İstanbul Boğazı’na girişini yaptığı belirtilen açıklamada, "Gemi boyu 225 metre olup 62.623 ton arpa yükü bulunmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait gemiler ivedi olarak yerine İstanbul Gemi Hizmetleri merkezimizce gönderilmiştir. Nene Hatun Kurtarma Gemisi, Kurtarma-3, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Kurtarma-8 römorkörleri ile Kıyı Emniyeti-1 ve Kıyem-1 hızlı tahsiliye botları ve Fener 1 botu ile balık adam ekibi ile kara tahsiliye ekibi ivedi olarak olay yerine intikal etmiştir. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır. Kazazede geminin demir alması sonrasında çapasının deniz dibi kablosuna takılı olduğu tespit edilmiş, kablodan kurtarma operasyonuna müteakiben römorkörler vasıtasıyla emniyetli bir şekilde Ahırkapı Demir yerine sevki sağlanmaktadır. Olayda can kaybı ve deniz kirliliği olmamıştır. Olay ana makinanın tamamen stop etmesi nedeniyle yaşanmıştır" denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç